La volta al món en imatges

El figuerenc Carles Carbó va fer la volta el món entre el 1980 i 1981. Va acabar el viatge a Sant Francisco. Va relatar els seus viatges en cròniques al setmanari Hora Nova i va immortalitzar les imatges en tres mil diapositives. El fons fotogràfic ha estat cedit per la família per a l'Arxiu Comarcal.

Londres, Birmania o Nova Zelanda són alguns dels molts indrets per on va viatjar Carbó que va morir el 2003 amb 58 anys d'edat.

Va començar el periple el 6 de febrer de 1980 a Anglaterra i va acabar-lo l'agost de 1981 a Sant Francisco.

Van ser 160.000 quilòmetres durant els quals va visitar 56 països. Vint mesos de viatges. Algunes de les moltes vivències es poden conèixer a través de les cròniques que va escriure al setmanari com Pujant la Cordillera dels Andes o Crònica del viatge a Indochina. Les anava publicant a la secció la Volta al Món d'un Empordanès Inquiet.

El propietari de l'històric bar Dinàmic de Figueres, Agustí Planas, va finançar tot el material fotogràfic, diapositives que va anar realitzant durant tot el viatge.

El viatjer anava enviant a casa aquest material que era aprofitat per anar-se projectant en una pantalla a la mítica discoteca Charly, propietat d'Agustí Planas.

El conjunt del material suma tres mil diapositives que la dona de Carles Carbó, Dolors Coma va decidir cedir perquè tothom hi tingui accés. Era ella qui s'encarregava de rebre-les, classificar-les i descriure-les una per una, segons relatava a Tramuntana TV després de la cessió. Juntament amb Agustí Planas van fer la cessió a l'Arxiu Comarcal.