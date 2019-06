El tancament de les obres de sa Guarda a Cadaqués posa en alerta els ecologistes

Els treballs de tancament de les obres de sa Guarda a Cadaqués han posat en alerta els ecoligistes, que han denunciat que les màquines tornen a treballar a la zona. L'Ajuntament ha comunicat que aquests treballs responen a la paralització de les obres. En un comunicat, el consistori diu que es fan per tancar el perímetre de seguretat i evitar despreniments de murs.

Les obres d'urbanització es van paralitzar el passat 6 de juny per una revisió d'ofici de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització i suspensió de les obres. L'Ajuntament va informar que la constructora, supervisada pel departament tècnic del consistori, estava duent a terme tasques de recollida de maquinària i material «prenent les mesures de seguretat necessàries» per fer el tancament de l'obra. Aquests treballs tenen una durada aproximada de dues setmanes.

Però la presència de màquines treballant a sa Guarda ha posat en alerta els ecologistes. Aquesta setmana l'Associació Amics de la Natura de Cadaqués i SOS Costa Brava van fer arribar dues denúncies a l'Ajuntament de Cadaqués sol·licitant que s'inspeccioni si es tracta d'obres d'urbanització. Si és així, reclamen que es retiri o bé es precinti la maquinària i la intervenció de la Policia Local i Mossos d'Esquadra per evitar que puguin reprendre els treballs.

L'advocat de la plataforma SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, explica en declaracions a l'ACN que els veïns els han fet arribar diferents vídeos on es veu que s'estan obrin rases i fent encofrats al paratge. De Ribot, a més, afegeix que si les obres no són d'urbanització «es posin els fets en coneixement de la fiscalia».

Des de l'Ajuntament ja s'ha comunicat que els treballs responen precisament a la paralització que va ordenar el ja exalcalde de Cadequés, Josep Lloret. Abans de les eleccions van aprovar revisar d'ofici les obres del polèmic projecte d'urbanització de sa Guarda arran de la petició d'Urbanisme i dels informes dels tècnics municipals. El motiu per la paralització dels trealls és que el projecte que es va aprovar l'any 2013 no preveu la construcció d'un pou per abastir d'aigua la urbanització. Es va requerir la documentació als promotors però la decisió quedarà supeditada a la comissió jurídica d'Urbanisme, a qui van enviar la documentació.

Els promotors, en conèixer la paralització de les obres, van anunciar que reclamarien els danys econòmics fruit de la paralització. A més, seogns han explicat en anteriors ocasions, el projecte aprovat per la Generalitat inclou la reducció d'habitatges de 104 a 43 i l'ampliació de les zones verdes, passant de 15.000 metres quadrats a 50.000.