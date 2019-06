Mor el conductor del camió que es va incendiar ahir a Capmany

Aquest matí ha mort a la Vall d'Hebron el conductor del camió que es va incendiar ahir a l'autopista AP-7 a Capmany.

L'home no ha pogut superar les cremades que l'havien afectat el 90% del seu cos i ha perdut aquest matí la vida a la Vall d'Hebron.

El camioner finat era un home de 49 anys de nacionalitat romanesa.

L'accident de trànsit va provocar problemes a l'autopista AP-7 des de les set de la tarda fins a les 10 de la nit. Però en sentit Barcelona encara hi ha la carretera tallada i es fan passar els vehicles per l'estació de servei.

El sinistre mortal de trànsit va tenir lloc al punt quilomètric 12 de l'AP-7 a Capmany. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan passaven quatre minuts de les set de la tarda.

Per causes que encara s'estan investigant, un camió va fer la tisora i es va incendiar. El conductor del camió va resultar ferit crític i va ser traslladat a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on finalment aquest matí ha mort. La víctima mortal és un home de 49 anys de nacionalitat romanesa.

Arran de la incidència, es van activar sis patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, nou dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter del SEM.

Quant a l'afectació viària, segons informa el Servei Català de Trànsit, l'AP-7 es va tallar en els dos sentits de la marxa en el punt de l'accident. A les 22 h, es va reobrir el trànsit en direcció França; en sentit Barcelona, es manté tallada l'autopista a Capmany per obres de reasfaltatge i la circulació es desvia per una àrea de descans.

Amb aquesta ja són 18 les persones que han mort d'un accident de trànsit a la província de Girona tant en vies urbanes com interurbanes. Mentre que segons el SCT, en vies interurbanes de tot Catalunya, ja han mort 75 persones.