Condemnen l'exalcalde de Bàscara per estafa a tres anys i nou mesos de presó

L'Ajuntament de Bàscara ha fet pública la sentència de l'Audiència de Girona que condemna l'exalcalde de Bàscara, Lluís Lloret, a 3 anys i 9 mesos de presó i una multa de 9 mesos i 9 dies a raó de 6 euros diaris, a banda de la suspensió de càrrec públic. Se'l condemna per haver estafat a l'empresa Pere Costa en el cas del Polígon d'Orriols fent-lo creure que es podia construir.

La sentència absol l'advocat Alberto Valero i la secretària Neus Prats.

La sentència estableix que l'Ajuntament haurà de pagar subsidiàriament la quantitat de 6.260.091,05 euros més els interessos legals a Pere Costa. L'alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, constata que això podria enfilar-se fins als deu milions d'euros.

Des de l'Ajuntament ja estan treballant per presentar un recurs al Suprem. Saurina ha manifestat que esperaven que es condemnés a l'exalcalde però creien que la quantitat a retornar seria menor. Són conscients que la xifra seria inassumible per a la població que "ja tenim un deute heretat" dels anys en els quals governava Lluís Lloret.

L'Ajuntament oferirà en breu una reunió oberta a tothom per exposar els passos a seguir i respondre dubtes.

D'altra banda, l'alcalde manifesta que "som moments complicats, molt complicats pel municipi i per això us demano més que mai calma, mantinguem la serenitat, perquè la resolució final d'aquest judici ens marcarà com a municipi per molts anys i condicionarà els plansd e present i futur".