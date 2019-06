Figueres torna a patir robatoris amb força en locals del centre

Figueres ha tornat a patir un nou robatori amb força al centre històric. A principis d'any es va produir una onada d'assalts que va posar en alerta els comerciants de la zona coneguda com a Rovell de l'Ou i després d'uns mesos de calma, un nou assalt al bar del Casino Menestral ha tornat a fer saltar les alarmes.

Els lladres van trencar el vidre de la porta lateral del carrer Peralada per accedir a l'interior del local durant aquest cap de setmana. S'haurien endut els diners de la caixa enregistradora, tot i que no ha transcendit la quantitat. Segons ha explicat el president de l'associació Comerç Figueres, Lluís de Anguera, és l'únic cas que s'ha produït al centre en els darrers mesos. «Esperem que tot segueixi tranquil com fins ara», ha subratllat.

Entre el gener i el març es van produir almenys sis assalts amb força en botigues del centre amb la mateixa metodologia: els lladres trencaven la porta de vidre de locals sense persiana metàl·lica per entrar i endur-se els diners de la caixa.

La situació va posar en alerta els comercians, que al mes de març van reclamar més presència policial. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana van anunciar que intensificarien el patrullatge a la zona.

De fet, les investigacions dels Mossos van donar els seus fruits i al març detenien dos joves com a presumptes autors de tres delictes de robatori amb força en establiments comercials del centre de Figueres. Els arrestats, amb antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

De fet, la seguretat és un dels temes més candents a Figueres i precisament va centrar gran part de la campanya electoral de les eleccions municipals. El comerciant i regidor de Junts, Manel Rodríguez, ha criticat públicament en motiu del robatori al bar del Casino Menestral que una setmana després de la investidura de l'alcaldessa Agnès Lladó no hi hagi regidor de Seguretat «ni de cap àrea».