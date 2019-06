Roses incorpora vuit nous agents per afrontar l'increment de població de l'estiu

L'Ajuntament de Roses ha reforçat la plantilla de la Policia Local amb vuit nous agents interins tal com estava previst. El consistori també ha començat el procés selectiu per incorporar-ne tres més de fixes i ha restringit les vacances durant els mesos de juliol i agost per tenir tots els efectius al cos, que actualment compta amb quaranta quatre agents operatius. La contractació dels vuit anys durant un període de sis mesos té un cost de 129.054 €

La població creix en milers de persones durant l'estiu, l'activitat habitual de la policia es multiplia per sis, i hi ha problemàtiques concretes de la temporada com el risc d'incendi forestal, la dispersió de la població fora del nucli o la presència de la venda ambulant il·legal.

El cap de la Policia Local, Eduard Campà, afirma que el creixement poblacional que experimenta el municipi a l'estiu requereix d'una previsió i una dotació de serveis proporcionals en l'àmbit de la seguretat ciutadana.

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana, i el cap de la Policia Local, Eduard Campà, han presentat aquest matí les actuacions i serveis que l'Ajuntament de Roses reforça durant aquesta temporada d'estiu per fer front a les necessitats en matèria de prevenció i seguretat ciutadanes .

Campà ha explicat que tant l'activitat de l'hostaleria i del comerç com les de caràcter lúdic i a l'aire lliure (platges, esports, festa major, concerts€) es multipliquen durant la temporada, repercutint de manera directa en l'activitat i serveis que han d'oferir els cossos de seguretat.

Un altre factor que intervé en matèria de seguretat ciutadana és la dispersió d'aquesta població i activitats a zones del terme municipal més enllà del nucli urbà, com ara urbanitzacions, muntanya, cases aïllades i cales.

També cal destacar l'augment de riscos naturals com els d'incendis forestals, les onades de calor o el risc de contaminació marítima, on calen extremar prevenció i vigilància per garantir la seguretat de persones, béns i entorn natural.

A tots aquests fets s'afegeixen altres problemàtiques de caràcter estrictament policial, com l'augment de l'activitat delictiva, els aldarulls, els problemes circulatoris o les omnipresents molèsties veïnals pel soroll.

A tall d'exemple, actuacions quotidianes policials com la retirada de vehicles de la via pública, les detencions policials, els serveis assistencials, les instruccions d'atestats i l'assistència a accidents, s'incrementen a la població en una proporció d'1 a 6 en comparació amb els mesos de novembre a març.



El 100% de la plantilla en servei

Per fer front a aquestes necessitats, Joan Plana ha explicat que la plantilla de la Policia Local s'ha vist incrementada amb la recent incorporació de vuit agents interins que reforçaran els serveis de seguretat a la població.

Amb aquesta dotació, "es busca millorar la capacitat operativa de la policia i facilitar que puguin afrontar millor els serveis a la ciutadania, amb una especial incidència en aquelles necessitats pròpies de la temporada, com són la vigilància a les platges, àrees d'esbarjo i passeig i zones comercials de major afluència turística, o als serveis relacionats amb el trànsit".



Tres agents nous fixes

A més, l'Ajuntament de Roses inicia avui mateix el procés selectiu per a la incorporació de tres noves places d'agent fixes a la plantilla.

D'altra banda, el regidor ha assenyalat la voluntat d'intensificar la col·laboració amb altres cossos policials "posant totes les eines i esforços de la nostra part per tal de coordinar-nos amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil, així com amb els serveis de socorrisme a les platges i els agents rurals".

L'alcaldessa ha destacat que aquest reforç policial es realitza per tercer any consecutiu, el qual "representa un important esforç econòmic per al pressupost municipal" .