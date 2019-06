Figueres encara no té cartipàs 10 dies després de la investidura

Fa deu dies de la constitució dels ajuntaments, i el de Figueres encara no té cartipàs. L'equip de govern està tancant els serrells pendents i l'alcaldessa Agnès Lladó manté que no s'esgotarà el termini legal del 15 de juliol. Però des de l'oposició, que encara no s'hagi formalitzat la distribució de les àrees i càrrecs del nou govern ha sigut objecte de crítiques.

Des del grup de Junts per Figueres han denunciat que encara no s'hagi signat el decret d'alcaldia del cartipàs i que l'Ajuntament de Figueres porti deu dies «paralitzat». El portaveu de Junts, Jordi Masquef, titlla la situació «d'anomalia» i reclama que se signi «amb urgència» el decret d'alcaldia per acabar amb el que considera un «buit de poder». Per la seva banda, l'alcaldessa Agnès Lladó ha defensat que l'Ajuntament «funciona a tota màquina».

Però Masquef insisteix que en altres ciutats el tràmit s'ha fet pocs dies després de la investidura de l'alcalde o alcaldessa. El portaveu de Junts ho qualifica de «mal inici» i apunta a possibles «desavinences entre els socis dels quatre partits» o bé si es tracta de «simple desídia».

El futur cartipàs es preveu que trenqui amb la organització fins ara establerta, tal com va avançar l'alcaldessa Agnès Lladó es remet a l'entrevida de Diari de Girona (19-06-2019) i defensa que s'hi està treballant. «Serà una organització moderna i àgil que no tindrà res a veure amb allò plantejat fins ara. Està molt avançat i no esgotarem el termini legal», deia Lladó. El que sí que se sap és que es crearan regidories noves com Drets Civils i Feminisme que, juntament amb Nova Ciutadania, seran gestionades per la pròpia alcaldessa. També es preveu que hi hagi àrees compartides amb les quatre formacions que integren el govern.

En l'anterior mandat, el govern de CiU i PSC va anunciar la distribució de les àrees el 18 de juny i se signava el decret d'alcaldia el 30 de juny.