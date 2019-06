ERC de l'Escala demana que s'aturin les obres en finques catalogades

ERC de l'Escala ha demanat que s'aturin les llicències d'obres en els edificis amb algun tipus de protecció. La petició es fa després que hagin començat els treballs a la finca del passeig Lluís Albert, 4-5 que havia estat propietat de la família de Víctor Català i que està catalogada a l'en l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura. Aquí s'hi aixecarà una promoció de luxe.

En una reunió amb el regidor d'Urbanisme en funcions, la portaveu d'ERC, Etna Estrems, ha proposat aturar les llicències d'obres en els edificis que constin en algun catàleg o llistat de patrimoni mentre es tramita el nou POUM. La casa que s'enderroca estava catalogada però no tenia cap protecció, el que hauria permès al govern donar llicència.

Certs sectors s'han posat en alerta i s'ha generat debat al carrer, tal com va publicar Diari de Girona, en iniciar-se els treballs per a l'enderroc per a la construcció de l'edifici de luxe per part de la promotora ADN que ja tindria venuts, segons la informació que publicita, part dels nous pisos.

La formació republicana ja havia demanat al govern l'actualització i aprovació del catàleg de patrimoni existent a l'Ajuntament per activar mesures de protecció d'aquesta finca i també de la resta de finques recollides en aquest inventari.

El municipi ja disposa d'un llistat de finques amb interès local que només cal aprovar formalment pel ple perquè passin a ser realment finques protegides, acció que no es va dur a terme en aquest cas.

Estrems enten que potser en el cas d'aquesta propietat ja s'arriba tard però que s'hauria d'estudiar perquè no torni a passar. En la finca del passeig Lluís Albert, ERC enten que no té un valor arquitectònic però sí històric i cultural. Amb una protecció es podria haver preservat, per exemple, la façana, apunten.

Per això ha demanat a l'equip de govern que aprovi, amb caràcter d'urgència, una suspensió de les llicències d'obres en totes aquelles finques que estigui inventariades en tots els llistats de patrimoni escalenc, durant un any. Igual que es va fer amb les llicències d'obres a la zona de l'estany de poma, els republicans demanen que es faci amb aquestes finques mentre es treballa en el nou POUM, per tal de protegir i salvaguardar tot allò que pugui tenir interès històric, cultural o arquitectònic pel municipi.

En l'última comissió del POUM celebrada just abans de les eleccions es va presentar a tots els regidors un informe de patrimoni escalenc on ja es recollia aquesta llista de finques incloses en catàlegs de protecció diversos. Segons ha manifestat Etna Estrems, portaveu d'ERC "evitar aquestes pèrdues culturals amb aquest tipus d'actuacions en un futur, seria tan fàcil com parar les possibles obres en els edificis que consten en els catàlegs fins que tinguem clares les línies del nou POUM".

Estrems també ha dit que "protegir no vol dir no poder fer absolutament res en les finques, sinó estudiar quin és el valor que tenen i dotar de protecció la part o parts de l'edifici que realment calgui".

ERC l'Escala ja va comprometre's amb el Fòrum l'Escala Empúries abans de les eleccions signant el compromís de mínims per la defensa del patrimoni que va proposar l'entitat als diversos partits.

"Tenir cura del patrimoni vol dir protegir-lo i valorar-lo amb accions concretes, i no només dir-ho. Ara és el moment de demostrar que hi som", ha afegit Estrems.

Segons la formació republicana la predisposició del govern ha estat bona en aquesta reunió i s'han emplaçat a estudiar el tema i mirar d'arribar a un acord per a aconseguir fer realitat la mesura proposada per ERC.