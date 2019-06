Figueres programa una cinquantena d'activitats per als mesos d'estiu

L'Ajuntament de Figueres i les entitats de la ciutat han programat una cinquantena d'activitats culturals i familiars per als mesos d'estiu. El programa recull les habituals propostes de La Cate, el Festival Agitart, el Foment de la Sardana Pep Ventura i d'altres organitzadors puntuals.

El tret de sortida serà la primera setmana de juliol amb la cinquena edició del festival de dansa «Figueres es Mou», impulsat per Agitart i que enguany portarà una vintena de propostes artístiques del 2 al 6 de juliol en diferents espais de la ciutat com la plaça de l'Ajuntament, la Rambla, la Biblioteca o el claustre de l'Institut Ramon Muntaner. Un dels espectacles més destacats, programat conjuntament amb l'Ajuntament de Figueres, és el Set of sets de la companyia GN|MC Guy Nader | Maria Campos, una peça de dansa contemporània de gran format que es podrà veure el dissabte 6 de juliol al Teatre Municipal el Jardí.

Altres actuacions que es podran veure són Bannanabeach (17 juliol), el Combo del Casino Menestral (24 juliol), la New Orleans Jazz Tradition (31 juliol) o President Xai (7 agost).

Cinema a la Fresca a la plaça de La Cate i els concerts a la plaça de les Patates, els divendres amb les sardanes a La Rambla i els diumenges amb el cicle de concerts Hullabaloo, són altres propostes.

Hi haurà altres activitats puntuals com un espectacle itinerant de la reconeguda companyia internacional Cirque Éloize (9 juliol).