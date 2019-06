Nova associació per investigar un tipus de càncer infantil

L'Associació Albert Sidrach, de recent creació, és una nova entitat a la comarca que busca recollir fons per a la investigació del sarcoma d'Edwing, un tipus de càncer infantil considerat una malaltia rara. Ha estat creada per familiars i amics del figuerenc Albert Sidrach, que amb 17 va contraure la malaltia, que no va poder superar.

L'entitat es va presentar ahir a La Cate i les aportacions que es rebin aniran a benefici de l'hospital Sant Joan de Déu per a la investigació del càncer infantil, en la línia del sarcoma d'Ewing.

Es tracta d'un tumor poc freqüent que es manifesta en els ossos o en els teixits que els envolten. Afecta majoritàriament adolescents i adults joves.