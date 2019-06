protecció civil de port de la selva va rescatar dos joves a Cala Prona del municipi. Els fets van tenir lloc pels volts de les dues de la matinada quan Protecció Civil va rebre l'avís del SEM que hi havia dos joves amb deshidratació i indisposats. L'AVPC va evacuar els dos joves, de 17 i 18 anys, per mar amb la seva embarcació i els va dur fins al port marítim on el SEM els va atendre i després van ser traslladats al CAP de Llançà.