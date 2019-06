L'ermita de Cinc Claus, espai Víctor Català

L'estrena, ahir, de l'ermita de Santa Reparada com a espai dedicat a Víctor Català.

L'ermita de Santa Reparada de Cinc Claus es va estrenar ahir com a nou espai Víctor Català. És el segon espai després del centre de recerca a l'Alfolí de la Sal, on es guarda la documentació i objectes relacionats amb l'escriptora. El tercer serà la casa museu al Clos del Pastor, que ha comprat recentment l'Ajuntament. L'ermita es va estrenar amb una exposició.

La mostra permet veure fotografies de l'autora escalenca i de la seva vinculació al veïnat de Cinc Claus i al món rural. L'ermita va ser propietat de l'escriptora. També s'ha editat el llibre Cinc Claus i la capella de Santa Reparada, de la col·lecció «Viu el patrimoni de l'Escala».

L'ermita està situada al nucli de Cinc Claus, on s'accedeix des de la carretera que porta a la població i a Empúries. Està catalogada a l'Inventari Arquitectònic de la Generalitat i protegida com a Bé Cultural d'Interès Local des del 2007.

Segons el catàleg de la Generalitat, l'ermita va ser construïda en el període preromànic i reconstruïda entre els segles XVI i XVIII.

El 1918, l'escriptora escalenca la va fer restaurar i va establir l'aplec de Santa Reparada. Més tard va organitzar la ballada del contrapàs llarg, un ball que va o riginar la sardana, s'informa en la descripció, amb la participació dels últims vell de l'Escala i Viladamat que el sabien ballar.

El 1922, Víctor Català i el seu germà Francesc van portar-hi a terme excavacions arqueològiques i van trobar peces d'un mosaic romà i ceràmiques del segle II i I aC. L'Associació Amics de l'Art Vell de l'Escala va fer una posterior restauració de la porta medieval el 1935. El retaule de l'altar i el Sant Crist es van cremar durant la Guerra Civil.

L'aplec de Cinc Claus es va recuperar el 1980 per part de l'Agrupació Sardanista Avi Xaxu incorporant una arrossada, tal com se celebra cada any.

Les darreres excavacions arqueològiques a l'espai daten de 2003, sis anys després que l'Ajuntament la comprés. Es van trobar peces d'època romana i inhumacions de tres adults i un nen amb arma de foc, probablement d'èpoques carlines.

La Generalitat va subvencionar una restauració i ahir es va estrenar com a segon espai que es dedica a l'escriptora Caterina Albert i Paradís en l'any que es compleixen 150 anys del seu naixement.