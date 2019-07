Alliberen deu exemplars de trenca, una au gairebé extingida, als Aiguamolls

El Parc Natural d'Aiguamolls de l'Empordà compta des de dimarts amb deu nous exemplars de trenca (Lanius minor), una espècie d'au protegida en situació crítica que va desaparèixer del parc el 2002. Es tracta de la primera vegada que s'alliberen exemplars d'aquesta espècie en aquest espai on històricament nidificava de manera habitual. Aquest és el primer de tres alliberaments de trenques previstos al Parc Natural d'Aiguamolls de l'Empordà. En total, s'espera deixar anar uns 30 exemplars dins d'aquest programa.

La trenca és una au que en els darrers anys ha experimentat una important davallada poblacional, fins a gairebé arribar a l'extinció a tota la península Ibèrica. Precisament, aquesta actuació forma part del programa de conservació i recuperació de l'espècie, impulsat per la Generalitat i executat per l'Associació Trenca. Els polls reintroduits al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà provenen del Centre de Fauna de Vallcalent, on es desenvolupa el gruix del programa de cria en captivitat.

Després de la davallada de la població salvatge, el 2006 es va iniciar l'extracció dels d'exemplars caganius de camp, que van ser criats al centre per ser posteriorment incorporats a l'estoc reproductor. La primera reproducció en captivitat de l'espècie es va produir el 2009 i des de l'inici del projecte de cria hi han nascut més de 900 polls.

La reintroducció es fa de manera progressiva, mitjançant la tècnica del hàcking. Així, durant la primera setmana s'utilitza una gàbia d'aclimatació on se'ls deixa menjar. Aquest suport alimentari es manté durant un temps quan es deixen en llibertat, per garantir una alta supervivència i incrementar la seva fixació a la zona.

580 exemplars reintroduïts

Des de l'inici dels primers alliberaments del projecte de conservació i recuperació de la trenca, la Generalitat, amb el suport de l'Associació Trenca, ha reintroduït en total 580 exemplars en dos punts d'alliberament diferents, a la Plana de Lleida, amb l'objectiu de preservar aquesta espècie fràgil. La seva principal amenaça és la intensificació agrícola, que porta associada una reducció de l'hàbitat, una disminució de preses (mitjans i grans insectes) i un augment dels seus depredadors naturals (principalment la garsa). El projecte compta amb la col.laboració del Zoo de Barcelona, així com de la Fundación Biodiversidad (MITECO) i de WWF España, entre d'altres.