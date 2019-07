Un conductor begut causa un accident greu a l'AP-7 a la Jonquera i fuig del lloc

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que duplicava la taxa màxima d'alcohol després de provocar un accident greu a la Jonquera.

Va trencar la barrera del peatge i va incorporar-se a l'AP-7 en sentit contrari.

El detingut pels agents dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona, sector Figueres és un home de 31 anys, de nacionalitat francesa i amb domicili a Aubais (Departament del Gard, França). Està acusat de ser el presumpte autor d'un delicte d'omissió del deure de socors, un delicte d'abandonament del lloc de l'accident i dos delictes contra la seguretat viària: per conduir sota els efectes de l'alcohol i conducció temerària.

Els fets van passar ahir diumenge, cap a les tres de la matinada, es va produir un accident de trànsit múltiple, amb tres vehicles implicats, a l'altura del punt quilomètric 3,5 de l'autopista AP-7, dins terme municipal de la Jonquera

Un turisme que circulava per l'N-II va trencar una barrera del peatge de la sortida 1 de l'AP-7 i va entrar en direcció contrària pel vial de sortida, fins a accedir als carrils de circulació en sentit sud, on va col·lidir frontalment amb dos turismes que circulaven correctament.



Conductor fugit amagat

A conseqüència de la col·lisió múltiple tres persones van resultar ferides, dues greus i una menys greu. Els Mossos, mentre assistien a les víctimes, van adonar-se que el conductor causant del sinistre havia fugit a peu.

Finalment, quan es retirava la senyalització de l'accident, van localitzar el conductor fugitiu amagat entre la vegetació del marge de l'autopista amb símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques.

Els agents li van efectuar la prova d'alcoholèmia i va donar un resultat positiu de 0,66 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més del doble del límit màxim permès que en aquest cas era de 0,25 mg/l.

Per aquest motiu, se'l va detenir com a presumpte autor d'un delicte d'omissió del deure de socors, un delicte d'abandonament del lloc de l'accident i dos delictes contra la seguretat viària: per conduir sota els efectes de l'alcohol i conducció temerària

El detingut, que no tenia antecedents, ha passat avui a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.