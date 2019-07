Alliberen deu exemplars de trenca, una au gairebé extingida, als Aiguamolls

El Parc Natural d'Aiguamolls de l'Empordà compta des de dimarts amb deu nous exemplars de trenca ( Lanius minor), una espècie d'au protegida en situació crítica que va desaparèixer del parc el 2002. Es tracta de la primera vegada que s'alliberen exemplars d'aquesta espècie en aquest espai on històricament nidificava de manera habitual.

La trenca és una au que en els darrers anys ha experimentat una important davallada poblacional, fins a gairebé arribar a l'extinció a tota la península Ibèrica. Precisament, aquesta actuació forma part del programa de conservació i recuperació de l'espècie, impulsat per la Generalitat i executat per l'Associació Trenca. Els polls reintroduïts al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà provenen del Centre de Fauna de Vallcalent, on es desenvolupa el gruix del programa de cria en captivitat. Actualment compta amb 25 parelles reproductores. S'espera alliberar-hi un total de 30 exemplars.