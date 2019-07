Primera renúncia a Junts per Figueres

Primera baixa a Junts per Figueres, a l'oposició. El regidor Ramon Cos, i número cinc de la candidatura, ha presentat avui la seva renúncia com a regidor per "motius professionals", tal com ha informat el grup a través d'un comunicat. La renúncia s'haurà de fer efectiva en el proper ple municipal i un cop formalitzada serà substituït per Miquel Fernández, que era el número 9 de la candidatura de Junts.

Ramon Cos, de 46 anys i és mossos d'esquadra. Té una llarga trajectòria professional en la policia catalana, on ha desenvolupat tant tasques a les àrees de Seguretat de Ciutadana, Suport Penitenciari i Regional de Trànsit, tant al sector de Figueres com a l'Oficina Tècnica i a la unitat d'Investigació d'Accidents de Trànsit. El candidat Jordi Masquef el va incorporar de número 5 a la llista com a expert en seguretat i moblitat i durant la campanya el van presentar com el futur regidor de seguretat en cas que hagués governat Junts per Figueres.

El substituirà Miquel Fernández, de 27 anys. És graduat en Pedagogia i postgraduat en Mediació Comunitària i Resolució de Conflictes Públics. Membre actiu de l'associacionisme veïnal de la zona nord-oest de Figueres, actualment és el responsable de l'Àrea de Mediació i coordinador de Projectes Socials, Culturals, Esportius i Escolars de l'empresa Aprop, Gestions i Serveis.