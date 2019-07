Incendis Cremen dos camps agrícoles a Sant Pere i el Far d'Empordà

Un incendi en un camp agrícola a Sant Pere Pescador va cremar 1,5 hectàrees, un tractor i dotze bales de palla. Els Bombers van rebre l'avís quan faltaven dos minuts per la una del migdia. Al lloc s'hi van desplaçar quatre dotacions. L'incendi es va produir a tocar la urbanització Bon Relax en un camp agrícola. Les flames no es van extendre més enllà però sí van cremar el vehicle agrícola i el material que hi havia. Va generar una columna de fum visible des de molts punts. Poc després, al Far d'Empordà es van incendiar uns marges i un camp agrícola. Els bombers van rebre l'avís a les quatre de la tarda i s'hi van desplaçar sis dotacions que van treballar en l'extinció del foc. En els treballs d'extinció també hi va treballar maquinària agrícola, que van llaurar el camp amb una cisterna d'aigua per remullar el terreny.