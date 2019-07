L'incendi a la cabina d'un camió talla l'AP7 durant una hora, a la Jonquera

La retenció a l'AP-7 per l'incendi del camió

L'incendi a la cabina d'un camió a l'AP-7 a la Jonquera ha obligat a tallar l'autopista durant pràcticament una hora, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Arran de l'accident s'han registrat importants retencions. Els Bombers han rebut l'avís de les flames a les 17.41 hores d'aquest dimecres a la tarda. S'han activat cinc dotacions però en arribar al lloc gran part de les flames havien estat apagades amb un extintor. Finalment hi han treballat dues dotacions que han acabat d'apagar les flames. No hi ha ferits, segons els Bombers.

L'accident, que s'ha produït en sentit sud, ha fet tallar l'accés el trànsit a l'autopista. Pels volts de tres quarts de set de la tarda ja s'havia obert un carril però la circulació encara és lenta amb cues d'un quilòmetre al pas fronterer.