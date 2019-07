Figueres es Mou transforma els espais de la ciutat

El festival de dansa Figueres es Mou ha donat el tret de sortida i portarà una trentena de propostes i vuitanta artistes que transformaran els carrers. La plaça de l'Ajuntament, el claustre de l'Institut Ramon Muntaner, la Rambla, el teatre El Jardí o el cinema Las Vegas són alguns dels escenaris per on aniran desfilant artistes, molts d'ells arribats d'altres països. Avui comença el gruix més important de la programació que s'allarga fins diumenge

Dimarts al vespre es va poder veure l'«ebullició de nous talents de la ciutat» amb tres propostes de creadors de Figueres. Però la programació combina propostes catalanes i de la resta de l'Estat, amb d'altres d'artistes internacionals. Per avui, la programació ofereix l'espectacle a la plaça de l'Ajuntament la Jove CíA de l'EMDC - El Corredor d'Arena amb l'espectacle PSammodromos. Al mateix espai tot seguit Lina Valverde i Camio Regueyra, premiats intèrprets de gira per Espanya. I en una barreja de danses flamenques i urbanes arribaran Premoh's Cru amb Anónimas Raíces al mateix espai a les vuit del vespre. A plaça Catalunya hi haurà Numusic Circus amg Amigoo i al cinema Las Vegas Skânes Dansteater Malmö Opera amb Ben Wright.