Incendi de vegetació agrícola a Llers.



El foc s'ha declarat pels volts de la una del migdia i els Bombers hi han destinat set dotacions. Finalment, no ha calgut l'actuació de cap mitjà aeri.

De moment es desconeix la superfície afectada, que es troba a tocar d'un camí de la zona de la urbanització la Vinya Gran.

Pels volts de dos quarts de tres s'ha donat per extingit, tot i que els Bombers hi mantindran una dotació per si hi ha revifalles.