Mor l'exregidor del PP i candidat de Som d'Empuriabrava i Castelló, Nicola Bruzzese

L'exregidor del PP (2015-2017) i candidat a les darres eleccions municipals de Som d'Empuriabrava i Castelló, Nicola Bruzzese ha mort als 44 anys víctima d'una malaltia.

L'enterrament serà demà a les quatre de la tarda a la Basílica de Castelló d'Empúries. La sala de vetla estarà oberta d'onze a una a la Funerària Empordanesa.

Nicola Bruzzese es va presentar per primer cop a les llistes del PP que encapçalava Julià Genovés el 2015. Va ser regidor de l'Àrea de Turisme i Promoció Econòmica durant el govern de CiU. Va passar a l'oposició en recuperar ERC l'alcaldia. Però el 2017 va haver de dimitar a causa de la seva enfermetat. A les darreres eleccions va encapçalar la llista del nou partit que definia com a "neutral" i per aixecar el motor econòmic del municipi, Empuriabrava.

El partit va obtenir un regidor però Bruzzese va haver de renunciar a ocupar el seu lloc de regidor per la malaltia.

Nicola Bruzzese va assumir amb il·lusió el repte electoral. Era gerent d'empreses immobiliàries. Llicenciat tècnic en turisme dirigia Hercasa Immobiliària i Marina Immo.