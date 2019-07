Picabaralla pel nou cartipàs de Figueres

El cartipàs del govern quadripartit de Figueres, que va enviar Junts al banc de l'oposició, ha aixecat polseguera. El regidor Jordi Masquef i el vicealcalde Pere Casellas han protagonitzat una picaraballa pel cost dels sous i les dedicacions dels regidors. Des de Junts per Figueres critiquen que la despesa salarial del govern s'ha disparat "un 150%" en comparació amb el mandat de Jordi Masquef. El grup a l'oposició diu que en els últims set mesos, les nòmines de regidors de Govern eren 99.000 euros en total mentre que el del govern actual seria de 252.000, diu Masquef. L'actual govern d'onze regidors té quatre dedicacions exclusives i dues parcials, mentre que el del PDeCAT, de set, en tenia dues d'exclusives.





En els meus 7 mesos com a alcalde el govern #Figueres tenia 2 dedicacions exclusives amb un cost anual de 99.000 euros. Ara el quadripartit tindrà 4 dedicacions exclusives i 2 parcials amb una despesa de 252.000 euros. Un 150% més! Però això sí, es fan dir d'esquerres i socials! pic.twitter.com/d1zqCaudzw — Jordi Masquef Creus (@jordimasquef) 3 de julio de 2019

T'has descuidat de 86.000 € més per als restants regidors de govern que es resten dels 200.000,00 € que pots veure a la foto. Ergo el cost del teu govern en total era de 406.665,02 €. pic.twitter.com/mv24CkBi8k — Pere Casellas (@perecasellas) 3 de julio de 2019

Casellas i Masquef s'han acusat mútuament de mentir, i és que segons el vicealcalde el propi pressupost del PDeCAT "desmenteix" les dades de Junts i critica que "les despeses de l'anterior govern i càrrecs pujaven a 320.655 euros". Casellas carrega contra la comparativa de Junts, que qualifica d'i que aquesta s'ha de fer en relació amb el govern de Marta Felip. "Tots sabem que el govern de 5 és inviable i no es pot prendre en consideració" i afegeix que, així com el cost de les dedicacions exclusives i parcials. A més, assegura que ara els sous dels càrrecs de confinaça ha disminuït "un 20%".

De fet, el cartipàs proposat per Marta Felip el 2015 va generar controvèrsia i divisions en el plenari, en proposar en un govern amb deu regidors fins a(Mar Casas, Quim Felip i César Barrenechea). La proposta final es va haver de rebaixar i respecte a les dedicacions finalment es va retirar l'exclusivitat de l'alcaldessa passant a tres d'exclusives (Francesc Cruanyes, Jordi Masquef i Alfons Martínez).Les retribucions es van rebaixar fins els 49.500 euros bruts l'any les exclusives i 27.000 euros les parcials. Les assistències van incrementar-se un 20%: 307 per assistència al ple, 259 per Junta de Govern Local, 205 per comissions i 250 Junta de Portaveus.