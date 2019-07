Quatre dedicacions exclusives en el govern figuerenc

El govern quadripartit de Figueres (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) va presentar ahir el cartipàs municipal, que organitzarà l'Ajuntament en tres grans àrees pel mandat 2019-2023. L'estructura serà «moderna i àgil», segons va definir l'alcaldessa Agnès Lladó (ERC), en una organització «molt trenada» i un govern «d'equip». El govern, format per onze regidors, tindrà quatre dedicacions exclusives (les de l'alcaldessa i els regidors Sònia Trilla, Ester Marcos i César Barrenechea) i dues de parcials (José Castellón i Pere Casellas).

Així mateix, el govern tindrà un vicealcalde i dos tinents d'alcaldia que lideraran les tres grans àrees del govern, del qual en dependran la resta de regidors, l'alcaldessa inclosa. El vicealcalde, Pere Casellas (PSC), s'encarregarà de l'àrea de Territori, Espai Públic i Medi Ambient; Jesús Quiroga portarà la de Progrés Econòmic, Cohesió Social, Atenció a les Persones i Civisme; i la tercera tinent d'alcalde Maria Gratacós liderarà la d'Economia, Serveis Generals i Govern Obert. L'organització trenca amb l'estructura actualment establerta i contempla àrees compartides entre els diversos grups.

L'àrea de Territori encapçalada per Casellas inclourà Seguretat, Acció Cívica i Barris. Aquesta tindrà quatre regidors més: César Barrenechea (PSC) que assumeix Serveis Urbans, Obra Pública, Maneniment i Serveis Funeraris; Ester Marcos (ERC) s'encarregarà de la Sostenibilitat; Sònia Trilla (PSC) tindrà competències en Medi Ambient i Xavier Amiel (Canviem) en Urbanisme i Mobilitat.

Pel que fa a l'àrea de Progrés Econòmic i Atenció a les Persones, el Jesús Quiroga, assumirà la regidoria de Serveis Socials, Empresa i Ocupació, Formació i Indústria. L'àrea estarà integrada per set regidors més, inclosa l'alcaldessa, que tindrà competències en Drets Civils, Feminisme, Nova Ciutadania i Relacions Transfronteres. Josep Alegrí (ERC) assumeix Educació, Infància i Joventut; Esports recau en Barrenechea; José Castellón es queda amb Serveis Comunitaris i Habitatge; Cultura i Turisme serà per Alfons Martínez (PSC) i Promoció de la Salut, Diversitat Funcional, Cooperació, Festes, Comerç i Mercats, per Marcos.

Respecte a la tercera àrea, estarà liderada per Maria Gratacós i inclourà la regidoria d'Economia, Hisenda i Govern Obert. De Gratacós en dependrà també l'àrea de Partipació, que assumeix l'alcaldessa Agnès Lladó. Sònia Trilla també hi estarà vinculada en aquesta amb Contractació i Recursos Humans, així com José Castellón, que assumeix Foment de la Partipació i Ester Marcos, amb Noves Tecnologies.



Retribucions i crítiques

Referent a les retribucions, Lladó ha assegurat que es mantenen les mateixes que en el cartipàs del 2015 i que han rebaixat les dels càrrecs de confiança: Cap de Gabinet, Tècnic de Comunicació, Secretari de Govern i Secretari de Serveis Comunitaris. L'alcaldessa va delegar ahir les competències i el ple se celebrarà el 8 de juliol.

Des de l'oposició, Junts ha criticat el cartipàs en considerar-lo «poc àgil» i «antiquat». A més, denuncien que «s'incrementa un 150% el cost dels sous» respecte al govern de Jordi Masquef. El quadripartit amb onze regidors té quatre dedicacions exclusives i dues parcials amb un cost de 252.130 euros, segons JxF, mentre que en l'anterior etapa es destinaven 90.000 euros per dues dedicacions exclusives en un govern en minoria de set regidors.