Un accident de trànsit a l'N-260 a Figueres deixa dos ferits

Un accident de trànsit va deixar dos ferits a l'N-260 a Figueres. Van xocat dos vehicles a l'altura de l'enllaç amb l'N-II, la qual cosa va obligar a tallar la carretera N-260 durant una hora i mitja, segons va informar el Servei Català de Trànsit.

El sinistre viari es va produir pels volts de dos quarts de deu del matí a l'altura de l'enllaç entre l'N-260 i la Nacional II, quan dos vehicles van xocar per encalç i com a conseqüència dels fets, dues persones van resultar ferides lleus. Fins al lloc hi van treballar els diversos serveis d'emergències, Bombers, SEM i Mossos d'Esquadra.