Dos detinguts per agredir i amenaçar els Mossos amb un ganivet

Els Mossos van detenir dos homes de 26 i 29 anys per agredir i amenaçar amb un ganivet de grans dimensions els agents durant un desnonament a la Jonquera. Tot plegat va passar ahir pels volts de les deu del matí, hora prevista per fer efectiu el mandat judicial.

Quan la comitiva, acompanyada d'un manyà, va arribar al pis del carrer Major s'ha trobat que a dins hi havia diverses persones que es negaven a sortir i es va requerir la presència dels agents de Seguretat Ciutadana per poder fer efectiu el desnonament. Quan els Mossos van intervenir, els ocupants es van posar agressius i van amenaçar els dos policies amb un ganivet de grans dimensions. Els agents van intentar calmar-los i identificar-los, però aleshores tres homes es van abraonar sobre ells. Els dos mossos van haver d'intervenir per tal que la situació no anés a més i van acabar arrestant a dos dels homes que estaven a dins del pis. Els dos detinguts són de nacionalitat marroquina, no tenen antecedents i se'ls va traslladar a la comissaria de Figueres abans de passar a disposició judicial.