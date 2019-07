Més de 630 plantes de marihuana i quatre detinguts en el macrooperatiu de Figueres

Nou cop policial contra el tràfic de drogues i el frau elèctric a Figueres. Endesa, Guàrdia Urbana de Figueres i Mossos d'Esquadra van dur a terme ahir un macrooperatiu al sector oest de la ciutat, al barri del Culubret, que es va tancar amb quatre detencions i 636 plantes de marihuana requisades en tres habitatges. També es van comissar 41 transformadors i 41 focus utilitzats per al cultiu.

Segons Endesa, es van fer 120 inspeccions, de les quals es van detectar 30 fraus elèctrics. Tres eren plantacions de marihuana i la resta dobles escomeses, connexions directes a la línia, entre altres fraus. Una vegada desconnectades totes les connexions il·legals, el consum es va reduir entre un 61 i un 78%. Les xifres de fraus s'han doblat respecte al darrer control amb la presència de policia i tècnics de la companyia al sector oest realitzat el 9 d'abril durant el qual es van fer 107 inspeccions i es van detectar 15 fraus.

L'operatiu, que va començar a primera hora del matí i es va allargar fins al migdia, es va tancar amb quatre persones detingudes, d'entre 23 i 54 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, a més del delicte de defraudació de fluid elèctric, ja que els tres habitatges tenien la connexió elèctrica fraudulenta. Un dels detinguts tenia una ordre de crida, cerca i ingrés a presó emesa per un jutjat de Figueres.

Els detinguts, tres dels quals tenen antecedents, passaran a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

Per part de la policia hi van participar la unitat de l'Àrea de Brigada Mòbil, la Brimo, les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO), seguretat ciutadana i Guàrdia Urbana de Figueres. Des dels Mossos s'assegura que els dispositius es continuaran realitzant periòdicament.



Lladó demana «generositat»

Les connexions fraudulentes a la xarxa sobrecarreguen la línia elèctrica i els veïns del Culubret pateixen habituals talls de llum. Des de l'Ajuntament, l'alcaldessa, Agnès Lladó, ha qualificat la siutació d'«insostenible» i ha demanat «generositat» per part de tots els regidors de l'Ajuntament per impulsar un «pacte de ciutat» per treballar conjuntament i resoldre la problemàtica, així com solucionar «la situació social del barri del Culubret i de Sant Joan».

L'operatiu d'ahir es va produir després dels darrers talls de llum al barri, tal com va publicar Diari de Girona. Des del 25 de juny els veïns han patit almenys tres interrupcions en el subministrament elèctric que també han afectat la residència geriàtrica Els Arcs. Precisament ahir s'hi va referir l'alcaldessa, Agnès Lladó, en defensar que pel seu govern és «primordial garantir el benestar dels veïns». «Tenim la gent gran en situació de vulnerabilitat que no ens podem permetre», va subratllar.

Respecte a això, el vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, va explicar que ja han mantingut contacte amb la Direcció General d'Endesa, el delegat d'Interior a Girona, Albert Ballesta, i el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon. Casellas va destacar que el tràfic de drogues està provocant «un gran patiment» a tota la ciutat pels constants talls de llum i es va comprometre a fer «tot el possible» per combatre-ho.