Mindan i Pàramo s'escuden en informes tècnics davant el jutge

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, una regidora, Sílvia Ripoll i l'exregidor i exalcalde, Carles Pàramo, van declarar ahir al matí al jutjat de Figueres en relació a la querella d'un promotor Immobiliari, Xavier Sala Casellas, d'Immogestió SL, per un presumpte delicte de prevaricació en el qual implica també cinc tècnics municipals (arquitecte cap d'Urbanisme, una arquitecta i dos advocats).

El promotor es va considerar perjudicat per quatre decisions «arbitràries» en la tramitació administrativa de quatre llicències d'obres, tal com va publicar Diari de Girona, i va presentar una querella al Jutjat d'Instrucció de Figueres al novembre.

Els querellats van fer arribar un comunicat en el qual lamentaven que l'objectiu «no és un altre que el de perjudicar la imatge d'aquestes persones, un acte de revenja irracional aprofitant la proximitat d'una nova convocatòria electoral». Entenen que podia haver presentat un contenciós per la via administrativa i no una querella per la via penal.

Els querellats van respondre ahir al matí les preguntes del jutge i de les seves defenses que demanen l'arxivament de la causa, ja que consideren que no hi ha «fonament jurídic» per seguir amb aquest procés penal, segons va avançar l'ACN.

Mindan, Pàramo i Ripoll en les seves respectives declaracions es van emparar en els informes tècnics de l'Ajuntament, els quals van assegurar que van «donar per bons». També van defensar cadascun d'ells haver firmat cap resolució arbitràriament i sempre subjecte als informes tècnics. A més, van assegurar respectivament que en cap de les resolucions signades cap tècnic jurídic els va advertir que estiguessin signant res que fos il·legal o contrari a la legalitat. Referent al arquitectes, el secretari i els assessors jurídics també investigats han defensat les seves resolucions i van negat qualsevol prevaricació.