Figueres reprèn les obres a l'entorn del refugi antiaeri de la plaça Estació

La troballa del refugi antiaeri de la Guerra Civil a l'Estació de Figueres ha mantingut aturades les obres d'adequació de l'entorn de la plaça en els últims mesos. Els treballs s'han reprès aquestes darreres setmanes, després que la descoberta obligués a modificar l'obra inicialment prevista per la conservació i la futura museïtzació de l'espai.

La maquinària ja fa uns dies que treballa en la pavimentació de l'accés a l'Estació de Figueres, aturat des del mes d'octubre. El projecte inicial no contemplava la presència del refugi i es va haver de modificar el document inicial. Les obres ara se centren en la cobertura i pavimentació de la superfície del refugi.

La descoberta va obligar a adaptar el projecte inicial d'obres al búnquer i les modificacions es van votar en un ple el mes de febrer passat. Els canvis consistien a buidar les terres i restaurar la volta del refugi abans de cobrir-lo amb una llosa armada que en garanteixi la protecció i l'estabilitat del paviment de la via. També es va rectificar l'amplada de la vorera per encabir les escales de l'accés est del refugi així com la construcció d'un passadís que permeti en un futur reubicar un segon accés des de la plaça de l'Estació i les actuacions necessàries per deixar el refugi tancat i segur a l'espera del projecte de museïtzació.



Increment del cost

Aquestes modificacions per la conservació del refugi han suposat un increment d'uns 50.400 euros respecte al contracte adjudicat inicialment. El cost final de l'adjudicació és de 355.295 euros. L'Ajuntament, que executava treballs de millora a l'entorn de l'estació, va haver de provar per la via de la urgència per no perdre les subvencions que finançaven els treballs d'accessibilitat.

El refugi es va descobrir el 22 d'octubre del 2018 en el subsol de la plaça de l'estació. L'historiador David García Algilaga, autor del llibre Ales Negres i Xampinyons. Bombardeigs i refugis. Figueres 1936 - 1939, ja havia alertat de la ubicació d'un refugi a les immediateses de la plaça Estació.

Els treballs es van aturar per fer-hi un estudi arqueològic d'urgència que permetés localitzar tot el refugi i estudiar-ne l'estat abans de continuar amb els treballs. El refugi fa setze metres de llarg i té dues entrades. És el tercer refugi antiaeri descobert a Figueres, després del de la plaça del Gra i la plaça Josep Pla. L'espai va ser construït per resguardar-se durant els nombrosos bombardejos que va patir la ciutat.