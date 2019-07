L'Ajuntament de l'Escala organtiza el govern en cinc àrees de gestió

El govern municipal de l'Escala ha aprovat el nou cartipàs aquesta setmana que està dividit en cinc àrees de gestió, dues de les quals seran macroàrees.

L'àrea d'alcaldia té al capdavant Vítor Puga, que també serà el regidor de Règim Intern i Hisenda.

Una de les dues macroàrees serà la de Desenvolupament Econòmic i Cultural coordinada per Marta Rodeja. Assumirà la regidoria de Promoció Econòmica i Turística, Comerç, Comunicació i Noves Tecnologies. Rafel López i Martí Guinart s'encarregaran de Promoció Econòmica i Acció Cultural i Patrimoni Històric i Cultural.

Hi haurà també una altra macroàrea anomenada de Territori i Sostenibilitat, coordinada per Josep Bofill, que continuarà sent primer tinent d'alcalde. Bofill s'encarregarà de les regidories d'Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Medi Ambient i Habitatge i Robert Figueras serà regidor de Serveis i Seguretat.



Atenció a les Persones i Ocupació

Una quarta àrea de gestió serà la d'Atenció a les Persones. Ramona Viella serà regidora d'Atenció a les Persones i Marc Frigola, d'Ocupació.

La cinquena àrea és la d'Educació, Joventut i Esports. Maite Cortés serà regidora d'Educació, Marc Frigola, de Joventut, i Boran Minic, d'Esports i Salut.

El PSC va guanyar les eleccions amb una àmplia majoria de deu regidors.