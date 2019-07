La CUP portarà al jutjat l'obra de l'enderroc d'una casa de l'Escala

L'enderroc d'una casa al passeig Lluís Albert de l'Escala (que havia estat propietat de la família de Caterina Albert i Paradís) per a la construcció d'un bloc de luxe davant del mar ha generat un moviment de rebuig a l'Escala.

La CUP ha decidit posar una denúncia als Jutjats perquè entenen que si es tira endavant vulnerarà normatives estatals, principalment per la seva situació davant la primera línia de mar. Ahir, abans del ple membres d'aquesta formació i d'altres entitats van concentrar-se per reclamar que l'Ajuntament doni protecció al patrimoni que apareix als inventaris de valor arquitectònic.

Justament al fet que l'habitatge estigui catalogat per la Generalitat a l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura però sense cap protecció ha indignat alguns col·lectius i ha permès que s'hi doni llicència d'obres per a enderroc l'habitatge actual del XIX per construir un bloc de pisos, tal com va publicar Diari de Girona.

Segons ha avançat la CUP de l'Escala, tenen a punt una denúncia per entrar al jutjat. Allà es posa de manifest que entenen amb les lleis actuals que només pot ser rehabilitada conservant la mateixa volumetria, alçada i superfície de les construccions existents i, en cas d'enderrocar-se, conservar la servitud de protecció del plànol d'atermanament del ministeri de Medi Ambient. En la denúncia demanen que es protegeixi amb l'aprovació del catàleg de cases del Pla de Millora Urbana del nucli antic de l'Escala redactat l'any 2008 a l'espera del nou catàleg que s'està redactant pel nou POUM del municipi i que es revoqui la llicència.

Membres d'aquest grup van ser presents a l'acte convocat ahir abans del ple. Segons la CUP, l'acte pretenen que serveixi perquè l'Ajuntament «tregui del calaix i surti a la llum» la llista de béns que s'han de protegir però que sense el tràmit d'aprovació al ple municipal queden desprotegits.