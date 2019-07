Retrets i tensió pels sous del govern de Figueres en el ple del cartipàs

Retrets entre el govern i l'oposició de Figueres en el ple d'aprovació del cartipàs municipal, que va estar marcat per l'enfrontament entre l'oposició (Junts per Figueres i Cs) i el govern quadripartit (ERC, PSC, Guanyem i Canviem). La despesa en sous, les dedicacions de sis regidors (quatre exclusives i dues de parcials) i els cinc càrrecs de confiança previstos van centrar les crítiques de l'oposició.

Les retribucions es van aprovar amb els onze vots del govern i els deu vots en contra dels dos grups a l'oposició. Durant el ple també es va fer efectiva la renúncia del regidor de Junts, Ramon Cos.

«Som completament transparents», justificava l'alcaldessa Agnès Lladó davant les crítiques de Junts i Cs. «El sou que un cobra s'ha de qüestionar si les coses no van bé» insistia durant l'enfrontament amb l'oposició, i defensava la voluntat de «canviar i transformar» la ciutat. L'objecte de la disputa era la despesa de 259.112 euros en les dedicacions de sis regidors i 205.576 euros en cinc càrrecs de confiança.

L'oposició no va estalviar en crítiques. El portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, va carregar durament contra el que considera una «incoherència» dels grups que ara governen en relació amb el discurs que van fer el 2015 en l'aprovació del cartipàs de Marta Felip.

Masquef va recordar que la majoria de formacions, ara al govern, s'hi van oposar «de forma bel·ligerant» i, segons el seu parer, «van utilitzar la seva habitual demagògia dient que ells no ho farien». A més, també va posar sobre la taula que en l'informe d'intervenció s'alerta que només hi ha crèdit per a la dedicació exclusiva de l'alcaldessa i un regidor i que la resta de dedicacions no es faran efectives fins que hi hagi crèdit suficient.

Al respecte, Lladó va recordar que el pressupost de l'anterior govern incloïa la despesa de dues dedicacions exclusives. «Imagini's si hem apujat els sous que amb aquesta partida en podem pagar tres: dues d'exclusives i una de parcial», ironitzava l'alcaldessa.



Sous sense partida

El govern, però, haurà d'aprovar una modificació de crèdit per poder fer front a la despesa en sous. Aquest finançament s'aconseguiria desestimant el concurs públic pel servei d'enllumenat, actualment a licitació per 360.000 euros. Davant d'això, l'alcaldessa va defensar que el nou govern és «completament transparent i responsable».

Però Masquef també va posar en dubte l'autonomia de l'alcaldessa. «Es nota que qui remena les cireres serà el senyor Casellas», va dir en relació amb la delegació de la competència de seguretat en el vicealcalde Pere Casellas. «Aquí no venim a repartir pastissos ni a remenar cireres i Agnès Lladó no balla al compàs de ningú», va etzibar l'alcaldessa, referint-se a ella mateixa.

Per la seva banda, el portaveu de Cs, Héctor Amelló, va acusar el quadripartit d'haver donat una volta de «360 graus per deixar-ho tot igual» i de no haver obert cap diàleg amb l'oposició quant a l'horari dels plens i les comissions informatives.

El govern té quatre dedicacions exclusives, tres de les quals amb un sou anual brut de 47.992 euros (Ester Marcos, Sònia Trilla i César Barrenechea). La de l'alcaldessa Agnès Lladó serà de 54.992 euros bruts l'any, el màxim legal és de 56.947,59 euros. En relació amb les dues dedicacions parcials, el vicealcalde Pere Casellas (PSC) i el regidor José Castellón (Guanyem) tindran una retribució de 30.072 euros bruts l'any.

També es va aprovar les característiques i retribucions dels càrrecs de confiança. El govern preveu per al mandat 2019-2023 cinc llocs de treball de personal eventual designat directament per l'alcaldessa: Cap de Gabinet, Secretaria de Govern, Tècnic de Comunicació, Secretari de Serveis Comunitaris i Cap de Comunicació. Aquest darrer no entraria en vigor fins l'aprovació d'un nou pressupost. El cartipàs també estableix la periodicitat dels plens, el primer dilluns de cada mes.