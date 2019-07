S'enfronta a 43 anys de presó per intentar matar tres joves a Figueres tirotejant el seu cotxe

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 43 anys de presó per tirotejar un cotxe al recinte firal de Figueres en el qual viatjaven tres ocupants la matinada del 5 de novembre del 2017. La fiscalia i l'advocat de les víctimes l'acusen de tres delictes d'intent d'assassinat perquè va disparar fins a set trets contra el vehicle i de tinença il·lícita d'armes perquè va fer servir una pistola per a la qual no tenia llicència. La defensa, per contra, sosté que el processat va actuar en legítima defensa perquè va obrir foc contra el vehicle quan l'intentaven atropellar i, a més, assegura que l'acusat pensava que al cotxe només hi havia un jove amb qui tenia mala relació des de feia temps.