Conductors beguts provoquen dos accidents de trànsit en una sola nit a la Jonquera

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit van tenir feina durant la nit de dilluns a dimarts al municpi de la Jonquera. Van haver d'actuar en dos accidents de trànsit, sense víctimes, en què els conductors dels vehicles implicats anaven beguts.

El primer dels casos va tenir lloc la mitjanit, un tràiler va bolcar a tocar una rotonda de la Nacional II a l'altura del quilòmetre 774.

No va haver-se de lamentar cap ferit però els Mossos d'Esquadra van sospitar que podria trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques. A la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,24 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, gairebé el doble per sobre del límit màxim, que en aquest cas era de 0,15 mg/litre.

Davant d'aquest resultat, els agents van obrir diligències i van denunciar el xofer per ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, ja que havia patit un accident sota la influència de les begudes alcohòliques. El denunciat té 28 anys, nacionalitat espanyola i és veí d'Aguilas (Múrcia).

Aquest accident va complicar la situació viària a l'N-II, ja que primer es va haver de fer el rescat de la tractora del camió, que transportava pell, i llavors, es va apartar el tràiler a tocar de la via i va tenir tallat un carril de l'N-II durant prop de dotze hores.

Mentre això succeïa a mitjanit, pels volts de dos quarts de cinc de la matinada hi va haver un altre sinistre viari, també a la Jonquera. En concret, a la carretera GI-601, a l'altura del quilòmetre 1,6. Es tracta d'una via que connecta la població amb Cantallops. Aquí un turisme va sortir de la carretera i va acabar topant contra la tanca.

Els Mossos en arribar-hi van trobar-se un sol ocupant, il·lès. Que presentava evidències d'haver ingerit alcohol. Per tot això li van fer la prova d'alcoholèmia i va donar 0,70 mg/l. Es tracta d'un valor penal, ja que superava la taxa màxima, que és de 0,25 mg/l i gairebé la va triplicar. Per tot això, els agents el van detenir. Es tracta d'un home, de 29 anys i nacionalitat francesa. En tots els accidents també van actuar Bombers i SEM.

