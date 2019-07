Figueres ajornarà l'aplicació de la nova ordenança de terrasses fins passat l'estiu

L'ordenança de terrasses que Figueres va aprovar el passat mes de desembre no entrarà en vigor fins passat l'estiu. El govern local presentarà una moratòria que paralitzarà l'aplicació de la normativa durant tres mesos, entre juliol i setembre, un cop finalitzada la temporada turística.

L'alcaldessa Agnès Lladó considera que l'època estival, quan Figueres rep un major nombre de visitants, «no és el millor moment per aplicar-la». En una entrevista al Setmanari Empordà, Lladó assegura que el motiu de la moratòria és per no perjudicar «cap botiguer ni restaurador». Així mateix, insiteix que la voluntat del govern és «posar ordre, però sense provocar desordre», de tal manera que els restauradors disposaran de més temps per adaptar-s'hi.

Segons el regidor de Serveis Urbans, César Barrenechea, en declaracions a Diari de Girona, la moratòria serà per un període de tres mesos i considera «descabellat» començar a aplicar la normativa per primer cop en l'època de més visitants i que és precisament quan els restauradors obtenen el major gruix de beneficis.

La normativa inclou un període d'adaptació de sis mesos, per la qual cosa es preveia que a partir del mes de juny ja entrés en vigor i es pogués començar a regularitzar l'ocupació de la via pública en aquest sentit.

Figueres no disposava d'ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública vinculada a establiments comercials fins que al desembre passat el ple finalment va aprovar la normativa. L'eina reguladora estava pendent des de feia anys i, paral·lelament, les terrasses dels bars i restaurants han proliferat sense regulació.

El document es va aprovar aleshores amb els vots a favor de l'oposició però amb retrets per sumar cinc anys de retard. El 2014, l'anterior govern s'havia compromès a tancar un acord amb el sector per elaborar un esborrany. Havia de ser el definitiu però no va ser fins quatre anys després quan es va portar finalment a votació. Els grups de l'oposició, part d'ells ara al govern, hi van votar a favor però amb retrets precisament per aquest retard.

L'objectiu de l'ordenança, tal com es recull en el document, és fer compatible l'ús general de la via pública amb el «funcionament ordenat» dels locals comercials i de serveis i conciliar els vianants amb els establiments. A més de fer una ciutat «accessible i inclusiva».

La normativa del projecte, d'acord amb la legislació, estableix que l'ocupació de la via no pot superar la meitat de l'espai destinat a ús públic. A més, ha de deixar lliure un espai d'1,80 metres d'amplada -com a mínim- que puntualment es podria reduir a 1,5 metres. També regula el procediment general per l'atorgament de llicències i preveu sancions que, en el cas de les molt greus, poden arribar als 6.000 euros.