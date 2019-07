Jutgen un home per tirotejar un cotxe a una discoteca de Figueres

La secció quarta de l'Audiència de Girona va jutjar ahir un home per disparar fins a set trets contra un vehicle amb el qual va impactar a l'aparcament de la discoteca ja desapareguda Luxury de Figueres. L'acusat -que ha estat en presó provisional des del 15 de desembre- va assegurar durant la seva declaració que va tirotejar el vehicle per «defensar-se de l'intent d'atropellament» del conductor, amb qui ja es coneixien anteriorment i havien tingut incidents. Al turisme on van impactar les bales hi havia tres ocupants, motiu pel qual la fiscalia li demana fins a 36 anys de presó per un triple delicte d'assassinat en grau de temptativa. L'acusat duia una arma sense permís, pel qual li demanen dos anys més de presó. L'acusació particular eleva la pena a 42 anys.

Els fets van tenir lloc el 5 de novembre de 2017 a l'aparcament de l'antiga discoteca Luxury. Segons relaten la fiscalia i l'acusació, una de les tres víctimes va sortir a fumar i va veure el vehicle del processat. De seguida va dirigir-se als companys per avisar-los de la seva presència, ja que una de les víctimes -el conductor- hi tenia mala relació, i l'havia denunciat anteriorment per un suposat segrest.

A la seva declaració, el conductor va assegurar que «vivia atemorit per les represàlies» del processat, que l'havia amenaçat en determinades ocasions. Quan va veure que l'acusat es reincorporava a la via va arrencar i «per culpa dels nervis» va impactar frontalment contra el cotxe de l'acusat. Immediatament després aquest va sortir del vehicle i va començar a disparar, fins a set bales, una de les quals va impactar al vidre del cotxe, just davant del conductor. La tesi de l'acusació és que «l'acusat estava preparat per disparar la víctima», mentre que la defensa va assegurar que aquest va actuar en legítima defensa, per la qual cosa sol·licita només una pena per tinença il·lícita d'armes. D'altra banda va fer constar que l'acusat va col·laborar amb la policia en indicar-los la localizació d'una pistola, tot i que no va ser la utilitzada pel tiroteig. A més, la defensa va voler posar de manifest «les contradiccions» de les víctimes que es van conèixer gràcies a un vídeo enregistrat per una càmera d'un bar situat prop de l'aparcament. En el visionat va quedar pal·lès que qui havia col·lisionat va ser el vehicle de les víctimes i no el de l'acusat, tal com havien declarat en un primer moment.

Més enllà de les penes de presó, també enfronta 6.000 ? de multa i 1.412,07 ? en concepte de Resposabilitat Civil.