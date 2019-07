El govern de Figueres troba més factures al calaix i acusa l'anterior equip de «mala praxi»

El govern de Figueres va denunciar ahir la «mala praxi» de l'anterior equip després de trobar gairebé 322.000 euros en factures pendents. L'alcaldessa, Agnès Lladó, i el vicealcalde, Pere Casellas, van assegurar en una compareixença que en els primers 25 dies de govern han constatat el «desgavell» de l'Ajuntament. Davant d'aquesta situació, iniciaran un procés de «verificació» amb intervenció amb relació a l'estat dels comptes municipals.

Lladó va assegurar haver-se trobat amb una situació «complexa» que constata la «mala gestió» de l'anterior govern del PDeCAT en el qual han estat alcaldes Marta Felip i Jordi Masquef.

«Intervenció ens ha comunicat que seguim tenint factures al calaix per un import de 250.000 euros», va anunciar l'alcaldessa. Els impagaments es remunten al 2016 i entre aquests hi ha les quotes de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). «No se n'ha pagat ni una», va detallar Agnès Lladó. A més, també hi ha 72.000 euros més pendents referents a serveis encarregats en el primer semestre del 2019 i «obviant qualsevol procediment».

Amb aquesta situació damunt la taula, el govern va anunciar ahir que iniciaria un procediment de verificació de factures per comprovar quins han sigut aquests encàrrecs, en quins serveis i per procedir al seu pagament «si s'escau».

Abans de les eleccions, l'anterior govern ja va reconèixer impagaments per valor de 598.000 euros, bona part de l'àrea de comunicació i es va haver d'aprovar una modificació de crèdit per fer-hi front.

D'altra banda, també van denunciar la informació emesa per l'anterior govern amb relació al tancament dels bars conflictius. Lladó va desmentir que les clausures s'ordenessin per motius de seguretat i policials, tal com havia publicitat l'anterior equip.

«Això és totalment fals», va insistir, a més d'assegurar que els locals es van tancar «per motius tècnics». Així, si els establiments resolen les deficiències tècniques per les quals se'n va ordenar el tancament, podrien tornar a obrir, va alertar Lladó. De fet, l'equip de govern iniciarà la redacció d'un pla de verificació de tots els locals de la ciutat. «Volem prioritzar la gent que fa bé les coses», va insistir.

Amb relació al pla de xoc contra l'incivisme anunciat per l'exalcalde Jordi Masquef, asseguren que de les 142 denúncies d'infraccions registrades, se n'han començat a tramitar 70 i només 18 han culminat el procés (el 12%), la resta està pendent. Davant d'aquesta situació, l'alcaldessa, Agnès Lladó, va assegurar que actuaran de manera «responsable» i « transparent» amb els deutes contrets per l'anterior govern.



«El pacte no perilla»

L'alcaldessa, Agnès Lladó, va evitar ahir valorar la petició del portaveu adjunt de JxCAT, Eduard Pujol, que instava ERC a «revertir» els pactes amb el PSC als ajuntaments, entre els quals hi ha Figueres, abans de negociar amb ERC la Diputació de Barcelona. «El pacte no perilla, tindrà continuïtat però no faré declaracions sobre això», responia Lladó preguntada pels periodistes.