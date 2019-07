Vídeo: La perillosa maniobra d'un autobús que gairebé envesteix un motorista a Roses

La carretera Gi-614, que enllaça Roses amb Cadaqués, és en aquesta època de l'any molt transitada. Els usuaris habituals de la via s'han endut més d'un ensurt, sobretot perquè es tracta d'una carretera molt estreta, i és freqüent que algun vehicle envaeixi el carril contrari. Quan qui realitza aquesta maniobra és un autobús, el perill de provocar un accident greu augmenta. Un conductor que pateix la perillositat de la via gairebé cada dia ha fet arribar un vídeo a Diari de Girona on es veu (segon 13) com gairebé envesteix una moto que circulava en sentit contrari. Tot i ser conscients de la dificultat de circular amb un vehicle de dimensions tan grans per aquesta carretera, lamenta que "per norma", vagi pel mig de la calçada.