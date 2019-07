JxF diu que les factures al calaix són una «cortina de fum» per la polèmica dels sous

Junts per Figueres va desmentir ahir que hi haguessin factures al calaix per valor de 320.000 euros corresponents al període 2016-2016. El grup a l'oposició i anteriorment al govern diu que la denúncia és «falsa» i que es tracta d'una «cortina de fum per tapar l'escàndol de l'augment de sous i de càrrecs de confiança». L'actual govern va denunciar dimecres haver trobat encàrrecs impagats per aquest valor de l'anterior equip de govern i els va acusar de «mala praxi».

Davant aquestes acusacions, el grup de Junts va negar aquestes afirmacions de l'alcaldessa Agnès Lladó i va denunciar el que considera «mala fe» de l'actual govern municipal. «És rotundament falsa l'existència de noves factures al calaix», asseguraven en un comnicat. El grup argumentava que «després d'haver fet les indagacions administratives oportunes» podien assegurar que «no hi ha cap factura que no s'hagi tramitat ni registrat de forma electrònica» i que totes elles «corresponen a serveis contractats o prestats pels proveïdors corresponents.

Des de Junts van acusar el quadripartit d'«inventar-se» l'existència de les factures «creant dubtes sobre l'honorabilitat de l'anterior govern» així com «menyspreant» la tasca de fiscalització de la tresoreria municipal.



Tràmit correcte

Junts defensa que les factures es van tramitar correctament i que en la majoria dels casos corresponen a serveis d'empreses de subministrament d'energia, de grues o de la mateixa Societat General d'Autors (SGAE) i que actualment estan pendents de pagament perquè «els seus imports sobrepassen els pressupostats».

L'actual govern va denunciar que s'havien trobat 250.000 euros de factures impagades i 72.000 euros de serveis sense ordre de contractació, per la qual cosa van anunciar que impulsarien un procés de verificació amb intervenció en relació a l'estat dels comptes municipals.