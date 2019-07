Denuncien un taxista drogat i un conductor de bus que portava més de 7 hores en marxa a l'Alt Empordà

Els Mossos d'Esquadra han denunciat dos conductors de transports de viatgers a l'Alt Empordà, responsables d'un taxi i un autobús. El taxista, un home de 46 anys, de nacionalitat romanesa i veí de la Jonquera, va ser denunciat per un resultat positiu per metamfetamines en un control a l'estació de l'AVE a Vilafant el 9 de juliol.

Els agents van aturar el taxista i, després de comprovar que tenia tota la documentació en regla, li van fer la prova de drogo-alcoholèmia, que va donar positiu. L'home s'enfronta a una sanció de 1.000 euros i la retirada de sis punts del carnet.

El conductor de l'autobús, de 46 anys i nacionalitat italiana, va ser denunciat per conduir ininterrompudament més de 7 hores, quan el màxim són 4 i mitja. Els fets van passar el 10 de juliol a l'autopista AP-7, al seu punt quilomètric 6.5, al seu pas per la Jonquera, on els agents de trànsit estaven fent un control de transports de viatgers.

Cap a tres quarts de deu del matí els agents van aturar un autobús de línia regular entre Itàlia i Espanya. Els policies van immobilitzar el vehicle, i un altre autocar de la mateixa empresa, que circulava correctament, es va fer càrrec dels 36 passatgers i van poder continuar el viatge.