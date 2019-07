Petició de Cs perquè es convoqui la Junta de Seguretat de la Jonquera

El portaveu de Cs a la Jonquera, Luís Martín de Pozuelo, ha presentat una moció per a ser debatuda en el proper plenari en la qual demana la convocatòria de la Junta Local de Seguretat «en la major brevetat possible» per a començar a elaborar estratègies que permetin resoldre els problemes de seguretat ciutadana que viu el municipi per «el tràfic de drogues, el proxenetisme, el robatori de vehicles o l'ocupació il·legal d'habitatges».

Martín de Pozuelo diu que a la Junta de Seguretat també haurien d'estar presents tant el subdelegat del Govern com representants de la Judicatura i de la Fiscalia, «encara que tinguin veu i no tinguin vot és important conèixer la seva visió per a una millor coordinació». Al seu torn, el regidor taronja també ha exigit que tots els portaveus dels grups amb representació municipal puguin assistir en aquesta Junta Local de Seguretat i la creació d'una Mesa de Coordinació.