Concerts per recollir fons per restaurar l'església de Cantallops

Cantallops clourà diumenge un petit cicle de concerts per recollir fons per a la restauració de l'església de Sant Esteve, que pateix diverses deficiències des de fa anys. La recaptació dels concerts servirà per ajudar amb alguna petita intervenció que hauran de decidir els veïns. L'Ajuntament, per la seva banda, ha signat un conveni amb el Bisbat, a qui ha atorgat una ajuda de vint mil euros que s'invertirà a sanejar les parets i pintar el temple.

L'església de Sant Esteve és del segle XII-XIII i està situada al centre del poble. Està inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat. D'estil romànic, s'hi van afegir capelles laterals al segle XIII.

El 2017 es va decidir invertir-hi 20.000 euros per fer front a les obres més urgents per mancances al seu interior. En aquell moment es va plantejar substituir cables elèctrics, resoldre problemes de goteres o repintar zones malmeses. També es preveia canviar el terra i aprofitar per portar a terme excavacions arqueològiques.

L'alcalde, Joan Sabartés, ha explicat que es va comprar la rectoria i es van descomptar de la compra 20.000 euros que s'havien de destinar a arranjar el temple en una primera intervenció. Però com que ha de ser el Bisbat qui inverteixi en un bé de la seva propietat s'ha establert un conveni a través del qual s'entregarà aquesta quantitat. El Bisbat ja ha demanat els permisos pertinents i s'està a l'espera d'un informe de Cultura.

Sabartés ha constatat que els diners són insuficients per fer grans inversions i per això s'ha optat per prioritzar el sanejament de les parets, ja que en alguns punts es desprenen trossos, i pintar el temple.

A banda de la contribució municipal, fa tres anys es va iniciar una campanya per tal d'ajudar en la recollida de fons. Des de l'organització han explicat que els concerts organitzats,que acaben avui, hauran permès recollir uns 1.500 euros. Els diners s'han guardat per a quan es porti a terme la intervenció o bé per destinar-los a algun arranjament puntual, com posar a punt l'harmònium.

L'alcalde, Joan Sabartés, ha explicat que hauran de ser els veïns els que decideixin a què volen destinar aquests fons.

Aquest any han actuat QuimiCasino i Isaak Aguilà. Per avui a les set de la tarda s'ha previst un concert de veu i coral amb Veus i Música de l'Albera. En aquesta ocasió, com que es tracta d'una formació de Cantallops que lidera la veu solista Denise de Juana, actuaran de forma gratuïta, la qual cosa permetrà incrementar la recaptació.