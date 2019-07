Els Mossos denuncien dos conductors de bus i taxi a l'Alt Empordà en dos dies

Els Mossos van denunciar ahir dos conductors de transports de viatgers a l'Alt Empordà, responsables d'un taxi i un autobús. El taxista, un home de 46 anys, i veí de la Jonquera, va ser denunciat per un resultat positiu per metamfetamines en un control a l'estació de l'AVE a Vilafant el 9 de juliol. Els agents van aturar el taxista i, després de comprovar que tenia tota la documentació en regla, li van fer la prova de drogoalcoholèmia, que va donar positiu. L'home s'enfronta a una sanció de 1.000 euros i la retirada de sis punts del carnet. El conductor de l'autobús, de 46 anys i nacionalitat italiana, va ser denunciat per conduir ininterrompudament més de set hores, quan el màxim són quatre i mitja. Els fets van passar el 10 de juliol a l'autopista AP-7, en el punt quilomètric 6.5, al seu pas per la Jonquera, on els agents de trànsit estaven fent un control de transports de viatgers. L'autobús, d'una línia regular entre Itàlia i Espanya, va ser immobilitzat pels policies juntament amb un altre autocar de la mateixa empresa, que circulava correctament, i que es va fer càrrec dels 36 passatgers. Les actuacions s'emmarquen dins dels diversos controls que el grup de transports de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona fan en època estival per tal de detectar infraccions per part dels conductors de transports de viatgers.