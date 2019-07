Treballadors dels cinemes Las Vegas es queixen d'impagaments

Treballadors dels cinemes Las Vegas de Figueres denuncien retards i impagaments a l'hora de cobrar el salari i les pagues extres. Diuen que el cineasta Ventura Pons i propietari de les sales els deu la paga extra de Nadal, la de juny i que han cobrat amb dos mesos de retard el salari d'abril i maig.

Els denunciants asseguren haver patit impagaments en els darrers mesos. Per a la setmana vinent estaven preparant una vaga que coincidís amb l'estrena de la pel·lícula El Rei lleó, que finalment han desconvocat perquè no es projecta el film a les sales. Segons explica Ventura Pons, els cinemes «no perillen» i ha concretat que en els darrers dies s'han efectuat alguns dels pagaments.

Segons fonts dels treballadors, aquesta setmana van assistir a un acte de reconciliació del deute al qual la productora no hauria assistit. Ara estudiaran si interposen una demanda o no, asseguren. «Ens deu la paga de Nadal i la de l'estiu, hores extres, i al juny i juliol vam cobrar amb retard els mesos d'abril i maig, expliquen els empleats. Als cinemes Las Vegas de Figueres són sis treballadors, però asseguren que als seus homòlegs de Barcelona, els Texas, també es troben en una situació similar i xifren en uns 45.000 euros el deute total contret amb els treballadors. El passat mes d'abril, Ventura Pons va tancar els cinemes Albatexas de València i va anunciar que les sales s'obrien a nous usos per atraure un major nombre de públic i potenciar l'equipament, recuperat la primavera del 2017.