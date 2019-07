«Vivim en un moment de frustració i fracàs de la política»

Pere Maluquer es va convertir fa un mes en alcalde de Pau per JuntsxCat, després de tres dècades dedicades a l'extinta Unió. La carrera política de Maluquer ha estat vinculada des de la seva joventut al partit, des que el 1987 va entrar de regidor a l'Ajuntament. El divorci amb CiU va ser el punt d'inflexió en la davallada d'Unió, que es va acabar desintegrant el 2017 deixant orfes de partit tota una generació de polítics. Entre ells, Pere Maluquer, que en les darreres eleccions municipals va encapçalar la llista de Junts per Pau, la marca electoral dels seus companys exconvergents, el PDeCAT.

El que en el seu moment va ser president d'Unió a l'Alt Empordà i de la intercomarcal a Girona remarca que es va presentar als comicis com a independent i que està lluny de militar al PDeCAT. Maluquer segueix apostant per la via del diàleg -«com va fer sempre Unió» diu- i, tot i que evita autodefinir-se com a independentista, assegura que votaria a favor que Catalunya esdevingués un Estat (sense concretar si aquest estaria integrat en una federació espanyola).

Pere Maluquer ha encadenat al llarg de la seva carrera política diversos càrrecs que han deixat petjada en el seu currículum: senador per Girona (2011-2015); director general de Boscos i Biodiversitat del Departament de Medi Ambient (2002-2004); conseller comarcal i vicepresident a l'Alt Empordà i diputat a la Diputació de Girona (1995-1999, 1999-2002 i 2007-2011 i 2018-2019).

Nascut el 1960 a Barcelona, es va traslladar a l'Alt Empordà pels volts del 1985, quan va començar a treballar en un negoci familiar a Roses vinculat al món de la construcció i el sector immobiliari i posteriorment va treballar a la banca. A Pau s'hi va establir el 1987, i aquell mateix any va entrar a l'Ajuntament de regidor en el govern de CiU de la mà de l'històric alcalde Josep Blanch. Es va iniciar en política poc després de la mort de Franco amb Unió de Joves, la branca juvenil d'Unió Democràtica de Catalunya. Anys després va interrompre la seva participació activa en política, fins al seu trasllat a l'Empordà.

Va ser el fundador i primer president del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA) del 1999 al 2002 i promotor del Consorci de les Gavarres i del Consorci de l'Alta Garrotxa.



El «fracàs» de la política

Dos anys després de la desintegració del seu partit, Maluquer defensa «la tercera via». «Em sento català i no espanyol. Entenc que hi hagi gent que prefereixi la via de la revolució, però jo trio la del diàleg», insisteix. «Vivim en un moment de frustració i fracàs de la política, per la judicialització que se n'ha fet. Ara esperem no veure el fracàs de la justícia també», apunta.

Considera que el catalanisme moderat té cabuda en el PDeCAT. «La prova és que m'han acceptat a mi, però segurament al PDeCAT no podria integrar-m'hi» i abans hauria de revisar els seus postulats. Tot i això, va entrar a la Diputació el 2018 al grup de CiU en substitució de Pere Vila, expresident del PDeCAT a Girona, en ser nomenat delegat del Govern. «El que si que sé és que jo no soc antiindependentista», diu.

Sobre el procés de desintegració d'Unió, que es va produir mentre presidia el partit a la comarca, diu que «en un moment de blanc o negre, ningú va voler entendre la via del diàleg perquè hi havia massa en joc». «Ja ho sabíem que podia acabar així», sentencia.



Els inicis i la política local

Nebot de la històrica dirigent d'UDC, Concepció Ferrer, recorda com va ser ella la que el va encoratjar a reprendre la participació activa en la política i «vaig decidir anar-me a oferir a Josep Blanch», diu. Inicialment es van presentar amb una llista independent i al cap de quatre anys ja ho van fer per CiU. Des d'aleshores, Pau ha estat governat 37 anys pel mateix alcalde (Blanch va ser investit per primer cop el 1983) i ara Maluquer n'agafa el relleu.

Defensa la política local per ser «la més directa» i diu que és on vol retirar-se. El repte a Pau pels propers anys passa, segons Maluquer, per actualitzar el POUM, fomentar l'ús dels quipaments i trobar l'equilibri entre sostenibilitat i creixement.

«La gent de Pau només ha conegut d'alcalde Josep Blanch, i el llegat que ens ha deixat és una manera de fer política que cal aprofitar, però ara puc donar-li el meu estil», diu.