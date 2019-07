Una avaria deixa milers de figuerencs sense llum

Milers de persones del centre de Figueres s'han quedat sense llum poc després de les set de la tarda. Els operaris s'han mobilitzat per intentar trobar l'avaria que afecta una línia i que ha deixat uns 4.000 clients sese fluïd elèctric. Entre els carrers afectats, hi ha l'avinguda Salvador Dalí, del carrer Vicens Dauner, Creu de la Mà, l'entorn de la plaça Abdó Terrades, i el carrer Nou. Al voltant de les les vuit i deu del vespre s'ha pogut reconnectar uns 2.400 clients, però 1.500 continuen a les fosques. L'apagada ha deixat algunes persones tancades en ascensors que han estat alliberades pels Bombers.





??Tall de llum a #Figueres - La zona afectada va des de la Rambla cap al sector sud est de Figueres, amb incidència a zones com Creu de la Mà, Av Salvador Dalí, centre o carrer Nou. - Es calcula que hi ha uns 3.945 abonats sense servei. - Es desconeix el motiu de l'averia.

Aquesta informació es troba actualment en elaboració. Els redactors del diari encarregats d'aquesta notícia aniran completant el text amb noves dades a mesura que es vagin coneixent. Els lectors que comparteixin aquesta notícia en xarxes socials, tant a través de la nostra pàgina de Facebook com de Twitter , veuran com a l'interior de l'enllaç es van modificant tant el titular com els subtítols i el text principal.