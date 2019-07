L'alcalde de Vilajuïga renuncia a cobrar cap sou

L'alcalde de Vilajuïga, Xavier Llorente, d'Assamblea per Vilajuïga, tindrà dedicació parcial a l'Ajuntament però ha renunciat a cobrar cap sou ni tampoc per assistències.

L'Ajuntament ha aprovat les retribucions de l'equip de govern i les indemnitzacions per assistència a Junta de Govern, Ple, Comissió Informativa i Comissió especial de Comptes. A banda de l'alcalde, tres regidors més tindran dedicacions parcials de 15, 8 i 4 hores, la retribució dels quals es pagaran a través d'una subvenció anual del Departament de Governació per càrrecs electes de 3.500 euros. Els regidors no cobraran per assistència a Junta de Govern, Comissions Informatives o Comissió Especial de Comptes. Només es cobraran deu euros, com l'anterior mandat, per assistència als plens.