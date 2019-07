L'Escala destina 175.000 € a redactar el projecte de la biblioteca de Can Masset

L'Ajuntament de l'Escala va aprovar una modificació de crèdit per disposar de 175.000 euros per redactar el projecte per a la construcció del nou edifici de can Masset on s'hi ha d'ubicar la nova biblioteca i un auditori, entre altres equipaments. L'obra suposarà l'enderroc d'un dels dos edificis actuals, el més antic, i unificar els dos espais en un nou equipament cultural.

L'edifici conegut com Can Masset està situat a la plaça de les Escoles. En realitat són dos edificis. A la part més nova hi ha actualment la llar de Jubilats i a l'edifici més antic la ràdio municipal, entre altres serveis.

La idea de l'Ajuntament és convertir els dos en un gran equipament que permeti ubicar-hi una nova biblioteca, però també una petita sala auditori, entre altres serveis, reorganitzant així l'espai que quedarà.

Aluminosi a l'edifici

L'edifici més antic pateix aluminosi i s'ha d'enderrocar. El projecte pel qual s'ha dotat pressupost ha de donar forma al nou espai on principalment hi haurà una nova biblioteca. L'actual, situada a la plaça Víctor Català, s'ha quedat petita, tot i que ja es va haver d'ampliar fa uns vuit anys. Inicialment se situava al primer pis i ara ocupa tres plantes.

L'Ajuntament va optar per aquesta opció després de descartar un altre projecte. S'havia plantejat que se situés en un terreny al costat de l'església però xocava amb els plans d'alliberar espais al voltant de l'edifici religiós. A més, suposava una forta inversió en uns momemts amb l'economia general complicada i es va descartar. De moment s'ha destinat aquesta partida per començar a treballar amb la redacció del projecte exectiu. Els 175.000 euros és la primera partida que es destina per tirar endavant aquest projecte que compta també amb una subvenció de 50.000 euros per part de la Diputació de Girona.