L'Escala reconeix tres alumnes amb les millors notes a la selectivitat

L'Ajuntament de l'Escala ha fet un reconeixement per tercer any consecutiu als alumnes de l'institut El Pedró amb millor nota a les proves de selectivitat. Les millors notes han estat les dels alumnes Oriol Batlle (12,63), Irene Sànchez (11,43) i Susanna Rovira (11,174).

A part de la recepció oficial i signar al llibre d'honor, aquests tres alumnes han rebut un xec de 100 euros per gastar en la compra de llibres i una bossa per a l'ordinador portàtil. Oriol Batlle farà un doble grau de matemàtiques i enginyeria informàtica, mentre que Irene Sànchez s'ha decantat per un grau de bioquímica i Susanna Rovira, per un grau de Química.