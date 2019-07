Travessa solidària d'un pare de cap de Creus a Roses nedant

Marc Guitart ha portat a terme aquest cap de setmana una travessa solidària de cap de Creus fins a Roses. La iniciativa l'ha engegat per recollir fons per col·laborar amb l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona en la lluita contra el càncer infantil.

L'empresari i pare de dos nens que va nedar dissabte 32 quilòmetres ha viscut la realitat de tenir una nena amb càncer. Va decidir fer el repte, al qual es van sumar empreses i particulars de Cadaqués i Roses. Va fer el primer avituallament a Cadaqués, on hi havia una paradeta on es podien comprar uns forfaits o fer donacions per colaborar amb l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona en la lluita contra el càncer infantil, va informar l'Ajuntament, per continuar la travessa fins a Roses.