Casellas acusa l'anterior govern de deixar prescriure sancions d'incivisme

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas (PSC), acusa l'anterior govern convergent de «deixadesa» amb la tramitació de les sancions d'incivisme. Considera «injustificable» que de les 142 sancions imposades l'any passat només se n'hagin cobrat 18, un 12%, per no portar a terme la pertinent tramitació. El nou equip té previst intensificar la pressió a l'incivisme perquè és una de les problemàtiques que pateix la ciutat.

La situació que asseguren haver-se trobat en entrar a l'Ajuntament és d'un desordre que ara es vol revertir.

Segons les dades facilitades, l'any passat es van tramitar 142 sancions per incivisme, de les quals se'n van executar un 12,5%. A més, la meitat encara estan per tramitar. En concret s'han trobat sobre la taula 97 sancions pendents, però 27 d'elles ja no es poden executar perquè han prescrit.

Pel vicealcalde de Figueres «és inaudita aquesta deixadesa de l'anterior govern a l'hora de tramitar les sancions d'incivisme quan tothom està d'acord que l'incivisme és un problema a la ciutat».

El nou govern considera que una part important de la sensació d'incivisme que hi ha a la ciutat neix de la «poca diligència política que hi ha hagut fins ara a l'hora d'executar les sancions imposades als diferents infractors».

A més, per Casellas, és «injustificable que només s'hagin cobrat el 12% de les multes».

A banda de posar ordre, el regidor ha explicat que estan disposats a intensificar la lluita contra l'incivisme «per tal que els incívics sàpiguen que a partir d'ara, qui malmet l'espai públic, tindrà una sanció». I a més, «que no dubtin que es cobrarà», diu Casellas.



Preocupació a la ciutat

La seguretat i l'incivisme són dos dels temes que des de fa anys preocupen a Figueres. De fet, va centrar alguns dels debats a la campanya electoral i en els mesos de govern de Jordi Masquef es va insistir en què es portava a terme un pla de xoc contra l'incivisme i la inseguretat a la zona centre de Figueres.

Els abocaments incívics a la ciutat, excrements de gossos o les molèsties de bars pel sorolls són algunes de les problemàtiques. Respecte a aquesta darrera l'Ajuntament va decidir assumir les competències per poder així tancar els locals conflictius.